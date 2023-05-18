🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: новые сутки убывающей Луны будут благоприятны для любых начинаний. При этом будьте осторожны в словах — не вступайте лишний раз в конфликты и споры.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 мая, для большинства представителей зодиакального круга благоприятное время для решения каких-либо рабочих вопросов. Однако в этот день возможны проблемы в общении с окружающими — постарайтесь не поддаваться провокациям, проявляйте сдержанность и благоразумность.

♈ Овны

Ожидайте, что сегодняшний день будет насыщенным! Направьте свои дары и поддержку, которые вы получаете сегодня от божественных сил, на то, чтобы избавиться от некоторого беспорядка и приступить к достижению своих целей. Сформулируйте четкие намерения и преодолейте возможные отвлекающие факторы. Ваше творческое мышление может стать вашим мощным инструментом на весь день, Овны.

Космический совет: будьте готовы к непредвиденным обстоятельствам.

♉ Тельцы

Прислушайтесь к своим интуитивным предчувствиям и начните устанавливать некоторые правила или границы в своей жизни. А когда вам понадобится дополнительный толчок, то попросите своих наставников протянуть руку помощи, Тельцы.

Космический совет: не забывайте о своем внутреннем ребенке — балуйте его.

♊ Близнецы

Выйдите на улицу, подышите свежим воздухом и позвольте себе окунуться в новую перспективу, Близнецы. Возможно, это не то, чего вы ожидали, но, тем не менее, жизнь порой преподносит нам сюрпризы. Будьте нежны с собой и теми, кто вас окружает. Придерживайтесь более обоснованного подхода к некоторым ситуациям и расправьте крылья, чтобы попробовать что-то новое.

Космический совет: безвыходных ситуаций нет, есть только неприятные решения.

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♋ Раки

Отношения не могут быть навязаны. Если вы испытываете глубокие чувства, то это не означает, что все остальные питают к вам то же самое, Раки. Постарайтесь перестать испытывать чувство вины или пытаться спрятаться за занавеской. Обретите ясность, отпустите обиды и двигайтесь дальше.

Космический совет: пора расставить все точки над «i» в отношениях.

♌ Львы

Возможно, у вас могло возникнуть чувство примирения с невыгодной для вас ситуацией. Не торопитесь свыкаться со сложившимися вокруг вас обстоятельствами, Львы. Энергии предстоящей недели будут благоприятствовать эмоциональному освобождению и перезагрузке. Вы знаете, что вам нужно делать дальше, возьмите ответственность за свою жизнь на себя.

Космический совет: заручитесь поддержкой близких в непростое для вас время.

♍ Девы

Вы можете не чувствовать себя максимально оптимистично на этой неделе, и это нормально. Не нужно заставлять себя что-то делать, Девы, если не хочется. И, конечно же, не нужно присутствовать в местах, которые вас подавляют. При возможности останьтесь дома — отдохните и наберитесь сил. Йога и медитация творят чудеса, когда дело доходит до обретения внутреннего покоя и равновесия.

Космический совет: позвольте себе сегодня отдохнуть от суеты вокруг.

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♎ Весы

Сегодня в течение дня вы можете испытывать чувство дежавю, Весы. Ощущение, что вы уже находились в таких ситуациях. Все это немного жутковато, но это может помочь вам в разрешении некоторых спорных моментов с окружающими. Освободите место для магии. У Вселенной есть план на вас, и он полон неожиданных сюрпризов.

Космический совет: доверьтесь своей интуиции.

♏ Скорпионы

Пора откровенно поговорить с близкими о тех вещах, которых вы избегали, Скорпионы. И пересмотреть правила совместного проживания. Вступайте в разговор открыто и верьте, что из него выйдет что-то хорошее. Если вы давно хотели сделать перестановку дома, то сейчас самое время!

Космический совет: не бойтесь открыто говорить о своих чувствах и потребностях.

♐ Стрельцы

Сегодня не исключены конфликты и споры, поэтому старайтесь держать себя в руках и не говорить то, о чем вы можете потом пожалеть. Помните, ваш душевный покой важнее всего остального. Не поддавайтесь провокациям и оставайтесь в своем потоке, Стрельцы.

Космический совет: уделите внимание своему ментальному здоровью сегодня.

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♑ Козероги

Окружающие всегда будет говорить вам, что вы должны делать и кем вы должны быть. Но вам не нужно принимать мнение каждого, Козероги. Тщательно взвешивайте выбор, стоящий перед вами. Вселенная подсказывает вам, что вы уже на один шаг ближе к разгадке того, чему вы должны посвятить себя в этой жизни.

Космический совет: тщательно взвесьте стоящие перед вами варианты.

♒ Водолеи

Вы понимаете, что ваша самая большая сила и ваше самое большое сокровище — это ваше сочувствие и способность понимать других, Водолеи. Ваши цели могут казаться туманными, потому что вы ищете совета и наставничества со стороны в настоящее время. Доверяйте своим внутренним ощущениям и присматривайтесь к знакам, что посылает Вселенная.

Космический совет: хорошие новости уже в пути, готовы ли вы принять их с распростертыми объятиями?

♊ Рыбы

Пришло время вытолкнуть себя из зоны комфорта и исследовать неизведанное. Для некоторых Рыб это путешествие может стать судьбоносным. Дайте себе разрешение найти места, которые находятся в глуши. При этом не торопитесь: вносите в свою жизнь необходимые изменения вдумчиво.

Космический совет: отбросьте все страхи и отправляйтесь покорять новые вершины.

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