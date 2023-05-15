Эрдоган сохраняет лидерство в президентских выборах по подсчетам 95% голосов

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На пост главы государства претендуют три кандидата.

Доля голосов, которые получил действующий президент Турции Тайип Эрдоган на выборах главы государства, упала ниже 50%. Это следует из данных ЦИК по результатам вскрытия 95% бюллетеней из урн. При этом он лидирует среди соперников.

Согласно последним данным, Эрдоган набрал 49, 76% голосов. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 44,49% голосов. Сильно отстает от претендентов на пост главы государства кандидат от альянса АТА Синан Оган, он набрал чуть более 5% голосов.

Выборы в Турции: каковы шансы на победу у кандидатов в президенты

Для победы кандидату нужно перешагнуть барьер в 50% голосов. В противном случае предстоит второй тур выборов, который состоится 28 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов.