Выборы в Турции: каковы шансы на победу у кандидатов в президенты

Фото, видео: ERDEM SAHIN / ТАСС; 5-tv.ru

На пост главы государства — три претендента. Кто одержит победу в борьбе за президентское кресло?

С Турцией ситуация непонятная — в воскресенье там пройдут президентские выборы и все очень неопределенно. Три кандидата, два из них — Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу — идут нога в ногу. Разные опросы сулят победу то одному, то другому Причем даже в первом туре.

Эрдоган сложный политик, но для Москвы, по крайней мере, понятный. Кылычдароглу — темная лошадка. И хотя с одной стороны он заявляет, что отношения с Москвой в случае своей победы продолжит развивать, уже успел в такой американской стилистике обвинить российских хакеров во вмешательстве в его избирательной кампании. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок в Стамбуле и Анкаре следит за турецким гамбитом. Все подробности — в его репортаже.