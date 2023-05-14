Страх или презрение? Почему женщины больше не хотят жить на деньги от мужчин

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez; 5-tv.ru

По словам специалиста, прекрасный пол начинает чувствовать свою зависимость.

Почему женщина не должна просить денег у мужчины? Пять причин такого решения назвал клинический психолог Роман Сухинин эксклюзивно для 5-tv.ru.

Во-первых, беря деньги у сильного пола, женщины становятся зависимы. Они не хотят, чтобы ими манипулировали, предпочитая зарабатывать самостоятельно.

Во-вторых, принимая деньги, женщины лишаются свободы. В таком случае мужчина «имеет все права на нее».

«Третья причина — «Я все сама. Я не хочу, чтобы мне давали деньги, потому что мной будут помыкать. Мне будут указывать, что делать. Я хочу все делать сама“», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что такие мысли возникают, когда нужно было доказать в детстве родителям, зачастую отцу, что «я чего-то достойна».

Четвертая причина кроется в том, что многие женщины считают себя хуже других. Она не может попросить, так как чувствует себя хуже. Такие мысли могут свидетельствовать о заниженной самооценке.

Пятая причина — это нежелание быть кому-то что-либо должным. В таком положении некоторые женщины чувствуют себя неуютно.

Специалист добавил, что, пересмотрев эти пять причин, женщина сможет просить деньги у мужчины. И от этого выиграет вся семья.

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