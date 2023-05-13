Жестокие игры психики: можно ли распознать ментальный недуг потенциального убийцы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tommy Seiter; 5-tv.ru

Москвичка, предположительно, страдающая шизофренией, перерезала горло четырехлетнему сыну. Был ли шанс спасти мальчика?

Узнать в человеке потенциального убийцу с психическим расстройством порой не может даже психиатр. Зачастую сами люди не знают, что унаследовали от родственника ментальный недуг, не имеют возможности предугадать приступ и его страшные последствия. Однако есть ряд особенностей поведения, которые как минимум указывают на необходимость наблюдения у психиатра. Впрочем, недавняя трагедия в Москве говорит, что и этой меры недостаточно.

В одной из квартир на Рублевском шоссе обнаружено истерзанное ножом тело четырехлетнего мальчика. По предварительным данным следствия, убийцей стала его мать. Женщина, предположительно, вскрыла собственному ребенку сонную артерию, нанесла еще несколько ударов лезвием, после чего сфотографировала труп и сохранила снимок в своем смартфоне. Она стояла на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения». Но это не предотвратило трагедию.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru врач-психиатр, психотерапевт и нарколог Владимир Каторгин отметил, что грамотность и ответственность специалиста могут помочь в сдерживании внутренних демонов. Однако важно как можно раньше обратиться за помощью. Не нужно ждать галлюцинаций и других критических состояний, чтобы задуматься о своем ментальном здоровье или проблемах близкого человека.

«Это необязательно бред и галлюцинации, необязательно человек будет тебе говорить, что видел инопланетян. Это могут быть нарушения сна, тревога, раздражительность, изменение аппетита, изменение поведения на работе, дома. При появлении таких симптомов следует как минимум обратиться к психологу или психотерапевту, а лучше дойти до психиатра… Проще предупреждать, чем потом сталкиваться с такими ужасными последствиями», — отметил доктор.

Далеко не все психические расстройства очевидны. Человека в глубокой депрессии или с биполярным расстройством не отличить в толпе от здорового, особенно, если он не находится в фазе обострения недуга. Зачастую родители не знают о депрессии своего ребенка — сталкиваются лицом к лицу с фактами только когда приходит время последствий. Кроме того, на публике человек с расстройством может быть веселым и общительным, добрым, внимательным, а самые страшные моменты переживать в одиночестве.

«Что творится на душе, в голове, в эмоциях и чувствах, желаниях и побуждениях человека иногда и психиатру очень сложно понять. Это долгая должна быть работа, беседы с пациентом», — говорит Каторгин.

По словам психиатра, спровоцировать обострение расстройства, заложенного генетически, может что угодно — от простуды до употребления наркотиков. Острое проявление недуга может быть вызвано инфекцией, физической или психологической травмой, алкоголем. Депрессия, шизофрения или биполярное расстройство порой проявляются внезапно под воздействием стрессовых факторов окружающей среды. Возможно, убившая сына москвичка была заботливой мамой, но в определенный момент болезнь взяла над ней верх.

«У нее могло развиться острое психотическое состояние с бредом и галлюцинозом, когда этот малыш кажется матери чужеродным объектом, дьяволом, демоном, и его нужно срочно убить, чтобы спасти себя и того же ребенка. С такими случаями психиатры сталкиваются. Поэтому и происходит такая страшная трагедия, убивается ребенок, почему-то он фотографируется. Здесь, возможно, есть какая-то бредовая составляющая». — предполагает врач.

С задержанной женщиной сейчас работают специалисты. В ходе расследования также будет проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза, которая поможет выявить истинные мотивы преступления, дать оценку психического состояния подозреваемой на момент противоправного действия. И будет решено, что ждет мать — принудительное лечение или тюрьма. Можно ли было предотвратить убийство? Ответ на этот вопрос — во внимательности близких друг к другу, готовности оказать и принять помощь пока еще не поздно.

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