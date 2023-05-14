Российские бойцы установили огневой контроль над трассой под Авдеевкой

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Теперь шансы на прорыв для боевиков ВСУ стали еще меньше.

Российские бойцы установили огневой контроль над участком трассы Н20 в Донецкой народной республике (ДНР), с которого с легкостью можно просматривать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на расстоянии до пяти километров. Об этом с РИА Новости поделился боец спецназа Южной группировки войск.

«Мы находимся на отрезке дороги Н20, район населенного пункта Новокалиново. Участок дороги находится под нашим огневым контролем», — рассказал он.

Военнослужащий также отметил, что на участке располагаются огневые расчеты минометов, автоматические гранатометы на станке (АГС), а также несколько противотанковых управляемых ракет (ПТУР). По его словам, из-за малого числа лесопосадок российские силы с легкостью могут контролировать перемещения противника на расстоянии до пяти километров.

«В случае прорыва противника местность просматривается на много километров, и противнику очень тяжело прорваться», — подчеркнул российский солдат.

Новокалиново находится на расстоянии около семи километров от Авдеевки. Именно из этого хорошо укрепленного населенного пункта украиснкие боевики обстреливают мирные кварталы Донецка.

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