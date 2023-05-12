Уничтожают за десятки километров: работа установок «Мста-С» в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Техника способна мгновенно покидать огневой рубеж.

Самоходные установки «Мста-С» способны уничтожать объекты в зоне специальной военной операции (СВО) на удалении в десятки километров. Машины быстро выезжают на точку, наносят удар и мгновенно покидают рубеж, чтобы не попасть под ответный огонь. За работой экипажа наблюдала корреспондент Натали Графчикова.

Расчет «Мста-С» получает координаты от разведчиков, пока самоходку готовят к работе. Буквально несколько минут — и установка выезжает на огневую точку.

На башне — пулемет «Корд», готовый в любую минуту уничтожить беспилотники противника. С каждым днем их все больше, поэтому командир орудия внимательно следит за воздушным пространством.

Пока расчет готовится к работе, антидронщик внимательно следит за радаром. Оказалось, не зря: в небе — дрон противника. Специалист с позывным Талисман рассказал, что у БПЛА удалось сбить GPS, поэтому тот вернулся на позиции противника.

Возле дороги — расположение украинских боевиков. На кадрах с неба видно, как они выходят из дома к припаркованному белому автомобилю.

В этот момент «Мста-С» начинает работу. Снаряд ложится в стену, пока пехотинцы ВСУ пытаются спрятаться в подвале.

Но расчет продолжает работать с ювелирной корректировкой. Установка работала с неподготовленной позиции, поэтому важно быстро переместиться.

Вскоре техника вновь надежно замаскирована. По словам командира орудия с позывным Ермак, недавно этот экипаж уничтожил десять боевых машин ВСУ.

Все скопления техники ВСУ сразу поражает артиллерия ВС РФ. Этим она лишает украинских боевиков любой возможности начать наступление.