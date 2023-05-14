«Дикое одиночество»: Гузеева рассказала, почему так сильно любит свою собаку
Гузеева ответила на критику из-за чрезмерной любви к своей собаке
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Телеведущая ответила хейтерам, раскритиковавшим ее за столь сильные чувства к питомцу.
Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что столкнулась с одиночеством. Вынудить ее на это откровение заставили критикующие. Мол, она слишком сильно любит свою собаку по кличке Жужа породы мальтипу. Причем раньше знаменитость не с таким трепетом относилась к животным.
«Раньше этой любви не было, теперь есть. Да, может быть, из-за дикого одиночества. Да, может быть и возраст. И? Нет у меня оценки для этих… А вам, мои дорогие подписчики, большой привет от Жужи и меня!» — написала Гузеева в своем Telegram-канале.
Любимая собака Ларисы Гузеевой по кличке Жужа.
На признание отреагировали поклонники телеведущей. Они поддержали ее в любви к питомцу и отметили, что не любят животных только злые люди.
«Да как их можно не любить!»;
«Лариса, не обращайте внимания на дураков»;
«Я тоже собак люблю больше, чем людей! А злыдни пусть завидуют», — ответили интернет-пользователи.
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