«Грустит, что родила не я»: Гузеева пожаловалась на депрессию у маленькой собачки

Лариса Гузеева: злые люди рассказали Жуже, что не я ее родила

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Несмотря на нелюбовь к животным, артистка боготворит свою мальтипу.

Российская телеведущая Лариса Гузеева рассказала, что некие злые языки посмели рассказать ее собаке по кличке Жужа о том, что артистка — не ее родная мать. Об этом она написала в своем личном блоге.

«Злые люди рассказали Жуже, что не я ее родила. Повесила фото своих биологических родителей и грустит», — написала Гузеева.

Также знаменитость сопроводила свой фотокарточкой, на которой Жужа очень грустно смотрит в объектив камеры, а на заднем фоне — снимки ее реальных родителей.

собака Ларисы Гузеевой Жужа грустит на фоне снимков родителей. IInstagram* / _larisa_guzeeva_

Кстати, пополнение в семье Гузеевой произошло в прошлом году. Тогда телеведущая рассказала, что у нее появилась собака породы мальтипу. С тех пор артистка не расстается со своим лучшим другом и уже несколько раз восклицала, мол, как такая девочка могла родиться не у нее.

Тогда поклонники Гузеевой заметили, что она странно себя ведет, ведь она никогда не показывала себя человеком, любящим животных и, более того, всегда говорила, что собак не любит. На это артистка теперь говорит, что просто «пришло время».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лариса Гузеева раскрыла правду об использовании фотошопа и фильтров.

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