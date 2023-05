Победителем «Евровидения-2023» стала певица Loreen из Швеции

Фото: IMAGO/Vesa Moilanen / ТАСС

На музыкальном конкурсе в этом году было немало исполнителей, которые решили поразить зрителей не столько вокальными данными, сколько эпатажными выходками.

Победителем «Евровидения-2023» стала певица Loreen, представлявшая Швецию. Она исполнила композицию под названием Tattoo (в переводе с английского «татуировка» — Прим. ред.), за что набрала 583 балла после совместного голосования профессионального жюри и телезрителей. Для Лорин это уже вторая победа на конкурсе. В прошлый раз она заняла первое место в 2012 году.

Второе место в музыкальном конкурсе занял рэпер Käärijän из Финляндии, он набрал 520 баллов, третье — певица Ноа Кирель из Израиля — 242 балла. Также в десятке оказались артисты из Италии, Норвегии, Украины, Бельгии, Эстонии, Австралии и Чехии.

В этом году участники шоу шокировали публику своими эпатажными выходками. Так, участники хорватской группы Let 3 пели в юбках и с ярким макияжем на лице, а потом разделись и завершили выступление в одних трусах. Шокировали публику и металлисты из Lord of the Lost, представлявшие Германию. Вокалист группы не только разрисовал глаза, но и примерил латексный обтягивающий костюм красного цвета.

Зеленскому запретили выступать с обращением на «Евровидении»

В прошлом году победу на конкурсе одержала Украина. По правилам «Евровидения», на следующий год мероприятие должно проходить в той стране, представители которой заняли первое место. Однако в этот раз было принято решение перенести конкурс с территории Украины в Великобританию. Россия была отстранена от участия в конкурсе в этом году на фоне событий вокруг Украины.

