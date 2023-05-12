Зеленскому запретили выступать с обращением на «Евровидении»

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Президент Украины Зеленский хотел отметить своим «веским» словом важное музыкальное событие.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не разрешили выступить с речью на финале международного музыкального конкурса «Евровидение». Соответствующая просьбы политика была отклонена Европейским вещательным союзом (EBU). Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на данные источника из организации.

Как известно, Украина стала победителем конкурса в 2022 году. В связи с этим возникло множество споров, но результаты голосования не стали пересматривать. Так как Киев не мог взять на себя организацию следующего состязания, «Евровидение-2023» перенесли в Великобританию. В Ливерпуль. Участник от Украины сразу пройдет в финал, который состоится 13 мая.

Зеленский хотел отметить своим «веским» словом важное музыкальное событие, но получил отказ. EBU объяснил свое решение так: «Евровидение» — это международное развлекательное шоу, а не трибуна, его организаторы принципиально поддерживают статус неполитического события.

«Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса. Просьба господина Зеленского выступить перед зрителями „Евровидения“, хотя и была сделана с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворена», — заявил источник газеты.

В 2022 году Россия была отстранена от участия в конкурсе в связи со спецоперацией на Украине. В EBU тогда подчеркнули, что присутствие российского участника может стать ударом для репутации мероприятия. При этом зачем-то напомнили об аполитичности конкурса и его цели объединять народы и обеспечивать культурный обмен.

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