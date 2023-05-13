В Госдуме призвали разорвать дипотношения с Великобританией

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Лондон открыто демонстрирует свои агрессивные планы в отношении России и поставляет Украине больше партии оружия.

После удара Киева британскими ракетами Storm Shadow по российской территории, Москва должна разорвать дипломатические отношения с Лондоном. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости.

По его словам, поставляя Украине большие партии оружия, Великобритания фактически стала участником конфликта. Также она открыто демонстрирует свои агрессивные планы в отношении России.

«Считаю, что нам нужно разорвать дипломатические отношения, выгнать послов и закрыть британские диппредставительства, а также арестовать счета и конфисковать все их активы, которые затем направить на восстановление инфраструктуры, пострадавшей от ударов британских ракет», — сказал Шеремет.

Кроме того, депутат заявил о необходимости демилитаризировать западные границы Украины, примыкающие к Польше, чтобы прекратить поставки с «дикого Запада» летального оружия Киеву.

Опубликовано фото части выпущенной ВСУ по Луганску британской ракеты Storm Shadow

Накануне украинские боевики выпустили по празднующему День города Луганску две ракеты большой дальности Storm Shadow. В результате обстрела пострадали шестеро детей, двоих госпитализировали.

Спустя почти сутки произошел новый прилет. В этот раз ракета упала в спальном районе поселка Юбилейный. Пострадавших среди населения нет, в жилых домах повылетали окна.

На сегодняшний день Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР), а также Запорожская и Херсонская области являются частью России. Регионы вошли в состав страны по итогам состоявшихся в сентябре прошлого года референдумов. Так, в ЛНР за такое решение высказались 98,42% жителей, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Как сообщал 5-tv.ru, атаковавшие Луганск авиационными ракетами Storm Shadow украинские самолеты уничтожены российской авиацией.