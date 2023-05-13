Опубликовано фото части выпущенной ВСУ по Луганску британской ракеты Storm Shadow

Фото, видео: 5-tv.ru

К слову, линия соприкосновения находится в 135 километрах от города.

В распоряжении 5-tv.ru оказалось фото осколка ракеты, которая упала в Луганске. Надпись на ней отчетливо гласит, что это именно крылатая ракета Storm Shadow (англо-французского производства).

Накануне по празднующему день города Луганску ВСУ выпустили первые две ракеты большой дальности Storm Shadow, а также американскую ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD. В результате обстрела пострадали шестеро детей, двое из которых были госпитализированы.

Спустя почти сутки произошел новый прилет. В этот раз ракета упала в спальном районе поселка Юбилейный. Пострадавших среди населения нет, в жилых домах повылетали окна.

Специалисты подчеркивают, что линия соприкосновения находится в 135 километрах от столицы республики, поэтому единственная возможность украинских боевиков достать до Луганска — это использовать дальнобойные ракеты.