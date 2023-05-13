Говорит, что скажут: политолог Киреев о действиях Анналены Бербок

Фото, видео: Reuters / IRAKLI GEDENIDZE; ВКонтакте / vladimirkireev; 5-tv.ru

По ее словам можно судить о позиции Евросоюза.

Глава МИД Германии Анналена Бербок говорит то, что от нее хотят. Такое заявление эксклюзивно для 5-tv.ru сделал политолог Владимир Киреев.

По его словам, Бербок — идеологизированный человек и непрофессиональный дипломат. Ее карьера формировалась в рядах популистских политиков, связанных с активизмом, с некоммерческими проамериканскими организациями. Ее стиль подачи, ее мысли соответствуют скорее блогеру или трибунному, баррикадному лидеру, который не лезет за словом в карман и не имеет уважение к дипломатическому этикету.

«Стоит отметить, что Анналена Бербок человек чрезвычайно идеологизированный. Ее интересы совпадают не с интересами Германии и Евросоюза, а с представлениями о том, как необходимо выстраивать немецкую мировую политику подчиненную вот этим идеологическим нормам экологического революционного радикального движения», — уверен Киреев.

Женщина не скрывает своих намерений и честно говорит, что думает и что от нее хотят политики как внутри зеленой партии, так и со стороны американских кураторов. По ней можно понять, какое мнение у Евросоюза.

Эксперт добавил, что Россия бросила вызов современному миропорядку. Такое положение дел Киреев, оперируя терминологией 20-го века, назвал империалистическим. Он уверен, что мир захватила олигархия.

«Мир раскололся. И те страны, которые поставляют оружие России или каким-то другим образом оказывают содействие России в финансовой сфере информационной, технологической, предоставляют какую-то разведывательную информацию, выступают на международных площадках с попыткой отвести от России какие-то агрессивные действия Запада. Такие страны присоединяются к России, потому что их самих не устраивает, выставленный Америкой и ее сателлитами миропорядок», — считает Киреев.

Эксперт уверен, что она демонстрирует непрофессионализм, который нетипичен для профессиональных дипломатов. Однако таких людей сейчас очень много в европейской и американской политике. Они ценны тем, что прямо высказывают свои взгляды.

Киреев считает, что в России не до конца понимают, с каким вниманием весь мир наблюдает за ее действиями. Он добавил, что существуют сторонники и старого миропорядка, и нового миропорядка.

Китай не изменил свое отношение к конфликту на Украине после переговоров с ФРГ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети ужаснулись заявлению Бербок о России. Дипломат заявила, что любые поставки третьими странами оружия или товаров военного назначения для России приравниваются к участию в конфликте на Украине.