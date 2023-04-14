Китай не изменил свое отношение к конфликту на Украине после переговоров с ФРГ

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До этого посмотреть на ситуацию иначе Пекин уговаривал президент Франции Эммануэль Макрон. Однако тоже неудачно.

В Китае прошла встреча глав МИД КНР и ФРГ. Анналена Бербок и Цинь Ган обсудили ситуацию на Украине. Китай указал главе МИД ФРГ, что продвижение переговоров — единственный путь урегулирования украинского кризиса. Причем условия для переговоров должны создавать оба участника конфликта.

Бербок находится в Китае с официальным визитом уже второй день.

Менее двух недель назад президент Франции предпринял попытки убедить Пекин изменить позицию по отношению к Москве и вот теперь — министр иностранных дел Германии. Но Пекин не меняет своих взглядов.