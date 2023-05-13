«Торчит ключица, все в крови»: Ортман вспомнила подробности страшного ДТП

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Девушка могла пробить легкое или сонную артерию.

Ирина Ортман вспомнила, как в начале своей карьеры попала в страшную аварию под Екатеринбургом. Подробности ДТП участница «Фабрики звезд-3» и солистка группы «Тутси» раскрыла в интервью YouTube-каналу «PROжизнь».

По словам исполнительницы, из-за мокрой дороги водитель группы не справился с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. Кроме Ортман в автомобиле также находилась Лариса, вторая бэк-вокалистка «Белого орла».

«Я была в состоянии шока, первая выбралась из машины и стала собирать, что у нас выпало из сумок. А у меня торчит ключица, болтается рука, я вижу, что у меня все в крови. Добежала до заправки за помощью. Ребята еще были в машине, их зажало, они были впереди», — рассказала Ортман.

Приехавшие врачи заявили, что девушке не следовало так активничать после ДТП. Торчащая кость могла повредить легкое и сонную артерию.

Кроме того, Ортман вспомнила, что пока девушки лежали в больнице, их места в группе заняли другие бэк-вокалистки.

«Меня поставили перед фактом, что я уволена. Без особых объяснений. <…> Взяли красоток, которые под наши голоса открывали рот», — вспомнила Ортман.

Сейчас артистка развивает сольную карьеру, а также поет в группе «Тутси».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ортман поделилась секретом омоложения. По словам артистки, она регулярно ходит к косметологам и делает разные уколы.