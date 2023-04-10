Была похожа на бомжа: передозировка лекарств обезобразила лицо солистки «Тутси»

Леся Ярославская призналась, что была похожа на бомжа из-за лекарств

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После рождения ребенка у Леси Ярославской развился аллергический ринит. Почему начались осложнения и к чему они привели?

Вокалистка популярной группы «Тутси» Леся Ярославская в эфире программы на федеральном канале рассказала, как пережила серьезные проблемы со здоровьем. После рождения ребенка певица столкнулась с безобидной аллергией, которая оказалась слишком сложной для врачей.

«Мне не помогали врачи. Я так себя нашпиговала лекарствами, что произошел какой-то передоз в организме, у меня был отек Квинке», — рассказала Ярославская.

По ее словам, из-за отеков лицо было обезображено, а в целом внешний вид артистки напоминал «бомжа, который живет 20 лет на вокзале».

«Глаз не видно, лицо раздуто до такой степени, что просто неузнаваемо. Я была в ужасе. Меня родственники старались дома обходить стороной», — поделилась неприятными воспоминаниями певица.

Страшные отеки стали отступать только спустя четыре дня. Ярославская по рецепту врача принимала препараты и делала уколы, которые в итоге помогли ей прийти в нормальное состояние.

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