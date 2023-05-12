Подруга Марины Гридасовой об обнаружении ее голой и избитой: «Она все помнила»

Марина Гридасова помнит обо всем случившемся с ней перед госпитализацией

Фото: Кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей», 2013 г.

Звезда сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» находится в ожоговой реанимации. Ее активно искали больше недели после исчезновения 2 мая.

Актриса Марина Гридасова наверняка помнит все произошедшие с ней несчастья перед госпитализацией в Санкт-Петербурге. Об этом 5-tv.ru рассказала подруга звезды сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», попросившая не называть ее имя.

«Она лежала на улице голая. Поэтому, вероятно, она все помнила. Конечно, она сама добраться не могла (до больницы. — Прим. ред.) — это безусловно. Потому что она поступила без сознания. Конечно, кто-то вызвал или машину, или скорую помощь, или сам довез», — рассказала приятельница знаменитой актрисы.

По словам собеседницы 5-tv.ru, достоверной информации состоянии Марины Гридасовой сейчас очень мало, сведения поступают противоречивые. Дело в том, что ее нельзя навестить в больнице — из-за наличия там ковидных пациентов и соответствующих ограничений. А врачи не будут ничего рассказывать о здоровье артистки ее друзьям — только родственникам.

Подруга Марины Гридасовой добавила, что актрисе сейчас нужен покой. О ней есть кому позаботиться, ведь у знаменитости много друзей. Заводить их помогала работа — оказывается, артистка отчасти сменила деятельность.

«Сейчас она больше занимается работой гида, ей очень нравится это. Иногда снимается в каких-то сериалах», — подытожила подруга звезды сериалов.

Марина Гридасова попала в больницу 2 мая. Перед госпитализацией ее нашли в Апраксином дворе в Санкт-Петербурге — она лежала на улице абсолютно голой, получила сильное переохлаждение. По предварительным данным, вдобавок 63-летняя актриса могла быть была избита — у нее якобы диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Есть версия, что артистку еще и изнасиловали.

Звезда «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» поступила в больницу без сознания. Документов при ней не было, поэтому опознание сильно затянулось — оно заняло больше недели. За это время друзья Мариной Гридасовой успели забить тревогу, пресса написала о внезапном исчезновении артистки, начались поиски. В итоге ее нашли в ожоговой реанимации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие слова произнесла Марина Гридасова сразу после прихода в сознание в больнице.