Появились подробности о состоянии попавшей в реанимацию Марины Гридасовой

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия-9», 2010г. - 2011г

Звезду сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» нашли голой на улице в Петербурге и доставили в больницу с сильным переохлаждением.

Актриса Марина Гридасова находится в тяжелом состоянии. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в медицинских кругах.

По его данным, звезда сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» дышит самостоятельно. Если самочувствие артистки не будет ухудшаться, то в начале следующей недели ее переведут из реанимации в общее отделение.

Марину Гридасову госпитализировали в Санкт-Петербурге 2 мая. Перед этим ее нашли в Апраксином дворе — актриса лежала голой на улице, получила сильное переохлаждение. По предварительным данным, также 63-летняя артистка могла быть была избита — у нее якобы диагностировали сотрясение мозга и перелом челюсти. Есть версия, что артистку изнасиловали.

Звезда «Тайн следствия» и «Улиц разбитых фонарей» поступила в больницу без сознания. Установление ее личности сильно затянулось из-за отсутствия при ней документов — процедура заняла больше недели. За это время пресса написала о внезапном исчезновении Мариной Гридасовой, начались поиски. В итоге ее нашли в ожоговой реанимации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие первые слова произнесла Марина Гридасова, когда очнулась в реанимации.