Лучший будильник в жизни: Зепюр Брутян пожаловалась на недосып из-за сына

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; Instagram* / zepyur_brutyan; 5-tv.ru

Супруга Павла Прилучного впервые стала мамой две недели назад.

Актриса Зепюр Брутян не спит две недели. С тех пор как 28 апреля звезда подарила супругу Павлу Прилучному сына, каждые три часа звонит ее неумолимый будильник — детский плач. В личном блоге молодая мама опубликовала видео, в котором признает сверхспособность наследника отнимать все силы.

В ролике Брутян предстала перед поклонниками в домашнем халатике и с косметическими патчами под глазами — отчаянной попыткой избавиться от свидетельств бессонной ночи. Муж артистки постоянно занят на съемках, поэтому большая часть бытовых забот оказалась на ее хрупких плечах. Но когда Прилучный дома, Брутян не теряет времени даром и отправляется по своим делам. В салон красоты, например.

«Не буду говорить, во сколько я сегодня проснулась. Со мной произошло очень важное событие в моей жизни, которое просыпается каждые три часа. Как нормальный ребенок. Но знаете, что я хочу сказать? Я хочу сказать вам, что это самый лучший будильник в моей жизни. Самый!» — сказала актриса.

Усталость — постоянный спутник молодых родителей, лишь со временем им удается выстроить жизнеспособный режим дня и научиться отдыхать. Многие временно теряли человеческий вид на этом этапе, но, разумеется, выжили. Однако стоит отметить, что возлюбленная Прилучного вовсе не выглядит отягощенной материнством. Она с юмором жалуется на недосып, но всем видом демонстрирует радость бытия в новой роли.

Сына пара актеров назвала Микаэлем. Мальчик появился на свет немного раньше срока, но роды прошли благополучно. Павел Прилучный присутствовал и даже лично перерезал пуповину. Он также привел в роддом Тимофея и Мию, детей от первого брака с Агатой Муцениеце, и познакомил их с братом. Кажется, счастью в доме звезд нет предела, но коварные слухи вокруг них не утихают.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему браку Брутян и Прилучного регулярно пророчат скорый развод.

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