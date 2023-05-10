Что делать при обнаружении в небе беспилотника

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Смартфон в этот момент может оказаться лучшим другом.

Если вы заметили в небе беспилотник, необходимо тут же зафиксировать его полет на камеру и связаться с правоохранительными органами. С таким заявлением в интервью URA.RU выступил военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников.

«Необходимо прежде всего выполнять гражданский долг. Если гражданин видит беспилотник, то необходимо обратиться в полицию, в МЧС», — отметил эксперт.

Он пояснил, что фото- и видеофиксация необходимы для того, чтобы полицейские не обвинили заявителя в ложном вызове. Кроме того, если поблизости находится человек, запустивший дрон, то с ним лучше не вступать в контакт. Правильным решением будет дождаться сотрудников полиции и объяснить им ситуацию.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что беспилотные летательные аппараты ВСУ предприняли попытку напасть на военный объект в Воронежской области. Первый беспилотник был сбит в результате огневого поражения, а второй отклонился от заданного курса при попытке уйти от воздействия и рухнул на землю.