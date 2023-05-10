Специалисты для особых задач: Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Морозов; 5-tv.ru

Минобороны РФ показало кадры подготовки спецназовцев и боевую работу экипажей Т-72Б3.

Минобороны РФ опубликовало кадры работы российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — боевая подготовка подразделения специального назначения Центрального военного округа в тыловой зоне. Спецназовцы оттачивают навыки скрытного передвижения, наблюдения за противником, а также тренируются в точности стрельбы на большие дистанции.

Особое внимание бойцы уделяют отработке тактики действий в составе мобильных штурмовых отрядов, выполняющих задачи по захвату опорных пунктов и позиций противника на передовой. Также военнослужащие оттачивают мастерство применения беспилотников с прикрепленными на них боеприпасами различных типов.

На следующих кадрах — боевая работа экипажей танков Т-72Б3 Западного военного округа на передовых позициях. Танкисты оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск.

Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций — за рельефом местности и в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными. В то же время могут наносить эффективное огневое поражение и обеспечивать активную оборону и наступательные действия мотострелковых подразделений. На видео танковый экипаж стреляет по укрепрайону противника осколочными снарядами. Огонь корректируют с помощью беспилотника, его же камера фиксирует попадание. Кадры объективного контроля подтверждают: укрепрайон противника разгромлен.