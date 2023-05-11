Прадеды-нацисты: политолог объяснил причины ненависти Запада к параду Победы

Фото, видео: Личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

К публикациям американской и европейской прессы о праздновании Дня Победы в Москве не стоит относиться всерьез, убежден Антон Бредихин. Они просто демонстрируют свой комплекс неполноценности.

Многие западные политики и журналисты критикуют парады Победы в России из-за нежелания смириться с тем, что их родственники в прошлом были нацистами. Об этом 5-tv.ru сообщил политолог Антон Бредихин.

Так, ряд европейцев до сих пор раздражает, что их предков разгромила советская армия. Часть Европы демонстрирует комплекс неполноценности и завидует тому, что «прадеды россиян пошли по правильному пути».

«Многие европейские политики являются прямыми преемниками не только на кровнородственном, но и на идеологическом уровне своих предшественников времен нацистской Германии. Поэтому они выступают против нашего парада Победы. Они боятся нашего мощного символа», — объяснил политолог.

По словам Антона Бредихина, западные политики также боятся эпохи, когда СССР освобождал Европу. Ведь с 1945 года власти Старого Света находятся под влиянием США. А правильная оценка событий прошлого заставит европейцев искать путь к независимости. Намеки на это уже есть.

Агрессия и запреты: как власти Европы пытались сорвать празднование Дня Победы

«К „Бессмертному полку“ они относятся аккуратно. Он прошел в ряде столиц. Кроме варшавского инцидента, других проблем не было», — уверен Бредихин.

Европейская и американская пресса в целом негативно отреагировала на состоявшееся в России празднование Дня Победы. Авторы публикаций пытались найти «доказательства» военной или политической слабости России. Для этого они игнорировали и даже перевирали факты. Например, будто в мире проигнорировал парад Победы в Москве, хотя в действительности на него приехали лидеры шести стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел парад Победы на Красной площади.