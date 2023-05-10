Агрессия и запреты: как власти Европы пытались сорвать празднование Дня Победы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Attila Husejnow; 5-tv.ru

Грубее всего действовали в Польше — толпа не дала российскому послу возложить цветы к советскому мемориалу. С давлением также столкнулись в Латвии, Эстонии, Франции и других странах.

Празднование Дня Победы в Европе омрачилось множеством провокаций. В Польше агрессивная толпа не позволила российскому послу возложить цветы к советскому мемориалу. А во Франции украинские радикалы сорвали акцию на кладбище Пер-Лашез.

Дальше всех пошли в Латвии. Там за намерение почтить память павших полиция возбудила несколько уголовных дел. Задержаны около двух десятков человек. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин продолжит. Смотрите подробности в репортаже.

Тем, кто пытается отметить День Победы в Европе, приходится обороняться — где от нападок, а где и от настоящих нападений. Украинские провокаторы пытались не дать хода «Бессмертному полку» во Франции. В Польше агрессивная толпа не пропустила российского посла возложить цветы к советскому мемориалу.

Настоящее безобразие: Посол РФ о действиях агрессивной толпы в Варшаве

В Нарве огородили даже пустое место, где раньше стоял советский танк — чтобы вообще никто не смог подобраться. Но жители города все равно смогли принять участие в праздновании 9 Мая вместе с Россией. Специальную трансляцию запустили из Ивангорода — на огромном экране по ту сторону границы. Своих не бросают.

А вот в соседней Латвии просто за празднование Дня Победы полиция накинулась на инвалида-колясочника. Потребовали снять «пророссийскую» ветровку — форму олимпийской сборной страны. Огромными штрафами измеряется теперь память о солдатах-освободителях в Молдавии. Больше 200 евро за ношение георгиевской ленточки.

Для участников традиционного шествия в честь 9 Мая пройтись вот так по центру освобожденной в 45-м году германской столицы — отдельный подвиг. На пути — сплошные ограничения. Но все-таки даже Знамя Победы удалось поднять — представители посольской делегации в праве это делать.