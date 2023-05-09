🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: убывающая Луна в Козероге подарит новые возможности, будьте открыты переменам и уверены в себе.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 мая убывающая Луна в знаке Козерог. Этот день идеален, чтобы заключать сделки и начинать новые проекты. Он подходит для кардинальных перемен в личной жизни. Не бойтесь выяснять отношения и разрывать старые узы. Все, что тянет на дно, должно остаться в прошлом.

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♈ Овны

Сегодня вы можете быть благословлены своей судьбой, Овны. Это удачное время для того, чтобы приступить к отложенным проектам. Из запутанной ситуации вам помогут выйти более опытные коллеги или старшие товарищи. Споры между членами семьи, вероятно, будут разрешены, что может привести к укреплению гармонии в семье.

Космический совет: уделите внимание отложенным делам.

♉ Тельцы

Тельцы, освободитесь от своей потребности знать все. Ваш необычный взгляд на вещи — это ваша сила, поэтому дайте своим мыслям и идеям крылья для полета. Сегодня благоприятный день для новых встреч и знакомств. Кроме того, день подходит для работы над собой — положитесь на интуицию, чтобы придать правильное направление своим мыслям.

Космический совет: займитесь своим ментальным здоровьем.

♊ Близнецы

Близнецы, мы находимся в середине очень мощного ретроградного Меркурия, поэтому, если сегодня возникнет проблема на каком-либо фронте, отбросьте все сомнения и проведите мозговой штурм. Это позволит найти решения, вместо того, чтобы зацикливаться на проблеме. Но будьте осторожны — работа может полностью завладеть вами, не забудьте уделить время семье и близким.

Космический совет: не позволяйте рабочим делам отнимать время у дел семейных.

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♋ Раки

Раки, сегодня Луна не в лучшем для вас положении, вы можете чувствовать себя вялым, могут возникнуть проблемы со здоровьем. В этот период вы также можете столкнуться с потерями. Сегодня следует избегать участия в спорах, потому что они могут негативно сказаться на вас. Активный образ жизни поможет справиться с незначительными недугами.

Космический совет: займитесь спортом или выйдите на прогулку.

♌ Львы

Звезды благосклонным к вам, Львы. В личной жизни вас ждет успех — любовь будет витать в воздухе. Одинокие люди могут найти подходящую пару, а те, у кого уже есть вторая половинка, смогут укрепить отношения. Этот день также будет удачным для тренировок или занятий йогой.

Космический совет: впустите любовь в свою жизнь.

♍ Девы

Девы, у вас не получится усидеть на двух стульях одновременно. Поэтому сегодня важно правильно расставить приоритеты. Упростите свою жизнь и посмотрите, как вы можете максимально использовать свою энергию и свести к минимуму затрачиваемые усилия. Сосредоточьтесь на снижении стресса, прислушиваясь к своим ощущениям и позволяя близким разделить с вами нагрузку.

Космический совет: расслабьтесь и избегайте стресса.

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♎ Весы

Сегодня вы получите ответы на свои вопросы, а годы упорного труда могут принести плоды, Весы. Беспокойство могут доставить небольшие проблемы со здоровьем, поэтому избегайте употребления нездоровой пищи. Также это день станет удачным, чтобы избавиться от психического напряжения.

Космический совет: отдайте приоритет здоровой еде.

♏ Скорпионы

Скорпион, было время, когда вы недостаточно доверяли себе. Было время, когда вы позволяли своей голове мешать воле сердца. Было время, когда вы беспокоились о том, как члены вашей семьи воспримут ваш выбор. Но вы переживаете внутреннюю революцию, Скорпион, которая вдохновляет вас чтить свою истину и бесстрашно идти своим путем. Вперед! Что-то подсказывает, что это начало новой эпохи.

Космический совет: в любых ситуациях прислушивайтесь к интуиции.

♐ Стрельцы

Стрельцы, этот день идеален для влюбленных, так как они могут сблизиться друг с другом. В вашей жизни, скорее всего, произойдут внезапные и неожиданные перемены. Постарайтесь приспособиться к таким изменениям, и жизнь станет для вас легче. Со здоровьем сегодня, кажется, все в порядке.

Космический совет: будьте готовы к переменам в жизни.

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♑ Козероги

Козероги, этот день принесет вам удачу. Перед вами открываются новые возможности для бизнеса и сейчас самое подходящее время вложить свои деньги в новый проект. В финансовом плане можно ожидать роста. Сегодня хороший день для инвестирования ваших денег в долгосрочные активы, поскольку они, скорее всего, принесут вам прибыль.

Космический совет: разберитесь со своими финансами.

♒ Водолеи

Водолей, сейчас вы бы предпочли плыть по течению. Вы бы предпочли несложные разговоры, к которым вас сейчас призывают. Но вам не нужно, чтобы мы рассказывали вам об опасностях отношений, которые существуют только в вашем уме. Таким образом, вы можете обнаружить, что ваша голова сегодня витает в облаках. Вы не можете отличить то, что реально, от того, что всего лишь иллюзия. Лучше отложить важные решения до тех пор, пока не восторжествует ясность.

Космический совет: будьте рассудительны в делах.

♊ Рыбы

Рыбы, окружающие вас люди могут пытаться доминировать над вами, не позволяйте им взять верх. Шоппинг может стать для вас сегодня особенно увлекательным занятием. Если вы задумывались о смене сферы своей карьеры, то вам следует рассмотреть этот вопрос. Вполне вероятна встреча со старыми друзьями. Ваша вторая половинка может удивить вас какой-нибудь хорошей новостью, так что будьте готовы.

Космический совет: не разрешайте никому манипулировать вами.

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