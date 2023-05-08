Сгорели до основания: видео с коптера пожарища в Курганской области

Фото, видео: МЧС России; Прокуратура Курганской области; 5-tv.ru

Оценить ситуацию в регионе и раздать соответствующие распоряжения в Курганскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков.

Природные пожары в Курганской области уничтожают, как лесной массив, так и жилые строения. К борьбе с пламенем присоединилась и авиация.

«Сейчас на севере региона работает самолет Амфибия. Этот участок только что пытались потушить — на него вылили несколько тонн воды. Но как мы видим, это не помогло. Дело в том, что горят торфяники. И даже после тушения огонь продолжает тлеть. Причем на глубине в несколько метров. и это может продолжаться месяцами», — рассказала с места пожарища корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.

В операциях по ликвидации пламени принимают участие 1 290 человек и 332 единицы техники. В частности, с воздуха было сброшено 165 тонн воды. На текущий момент спасателям удалось локализовать шесть из девяти ландшафтных пожаров. А один из них и вовсе был ликвидирован. Также на территории региона были локализованы три лесных пожара из четырех. А всего за минувшие сутки было ликвидировано восемь очагов возгорания.

Оценить ситуацию в регионе и раздать соответствующие распоряжения в Курганскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым он облетел пострадавшие территории. По итогам осмотра было установлено, что пожары в регионе с лесов и сухой травы перешли на несколько населенных пунктов. При этом большая часть возгораний локализована.

К данному моменту на территории Курганской введен режим ЧС. Всего природная стихия уничтожила 42 строения в четырех населенных пунктах региона. По последним данным ТАСС от региональных медслужб, в результате пожара погибли шесть человек, и еще 14 пострадали.

В свою очередь корреспондент «Известий» Алиса Паршакова отметила, что одна из уничтоженных деревень, Смолино, находилась в 20 минутах от центра Кургана. От домов там остались лишь обгоревшие фундаменты.

К изучениям причин возгораний и уничтожения имущества граждан уже присоединилась областная прокуратура.

«В результате распространения ландшафтного пожара в селе Юлдус Шадринского муниципального округа огнем уничтожено ряд жилых строений. По данному факту Шадринской районной прокуратурой проводится проверка на предмет своевременности и полноты принятых органами власти и контроля мер по профилактике пожаров», — заявил заместитель шадринского межрайонного прокурора Курганской области Павел Караганда.

Известно, что потерявшим имущество гражданам будет назначена денежная компенсация. Первые выплаты по десять тысяч рублей начнут поступать в понедельник. Сейчас пострадавших разместили в пунктах временного пребывания.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар произошел в строящемся жилом комплексе «Новое Очаково» на западе Москвы. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.