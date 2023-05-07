Что нельзя оставлять в автомобиле на жаре, чтобы избежать отравлений и взрывов

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Припаркованная на солнце машина прогревается до 50 градусов по Цельсию всего за час. Это чревато трагедиями.

Летом припаркованный на солнце автомобиль прогревается до 50 градусов по Цельсию всего за час. Чтобы избежать неприятностей, из салона необходимо убрать все лишнее.

Дети и животные — основная зона ответственности. Даже открытые окна не обезопасят от теплового удара и обезвоживания. Это нередко приводит к трагедии.

Опасно оставлять зажигалки и любые аэрозольные баллончики — от дезодорантов до спреев от кашля. При нагревании их внутреннее давление повышается. Эти предметы легко и часто взрываются.

Напитки несут в себе двойную опасность. Стекло собирает солнечные лучи как линза, что может повлечь пожар. А пластик выделяет опасные канцерогены.

Любая еда под воздействием высокой температуры становится благоприятной средой для развития бактерий. Сладости в лучшем случае тают, оставляя грязь. Исключением можно считать орехи и сухофрукты.

Медикаменты и косметика разлагаются и утрачивают полезные свойства. При использовании после нагревания они с высокой вероятностью нанесут вред организму.

Смартфоны и видеорегистраторы не выносят высоких температур. В лучшем случае корпус устройства будет деформирован, а экран «потечет». В худшем — литиевые батареи аккумулятора расплавятся или воспламенятся.