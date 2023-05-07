У Руденко прихватило сердце после смерти Тютрюмова: «Мы практически ровесники»

Фото, видео: Матыцин Валерий / ТАСС; www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Звезда «Убойной силы умер внезапно для коллег на 65-м году жизни. Еще недавно он пел, танцевал, шутил и выглядел совершенно здоровым. А теперь уже назначена дата гражданской панихиды.

Заслуженная артистка РФ Любовь Руденко пожаловалась на боли в сердце после внезапной смерти своего коллеги, звезды сериала «Убойная сила» Александра Тютрюмова. Об этом актриса сообщила в комментарии 5-tv.ru.

«Поверить в это (смерть Александра Тютрюмова. — Прим. ред.) невозможно. Мы с ним практически ровесники. Ему было 64, мне - 63. Я сейчас с вами разговариваю, у меня сердце начало болеть. А я еду на работу, нужно играть спектакль», — сказала Любовь Руденко.

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Артистка заверила, что никогда не слышала от звезды «Убойной силы» жалоб на здоровье. Недавно они вместе отыграли концерт в Санкт-Петербурге, а затем отправились на импровизированную вечеринку. Там Александр Тютрюмов пел, танцевал, шутил и выглядел совершенно здоровым.

«Когда человек себя плохо чувствует, это видно обычно. Этого вообще даже рядом не было. Он был абсолютно такой же Саша, как всегда — веселый, очень легкий в общении человек, очень теплый и по-человечески родной. <…> Что случилось? Значит, он просто что-то скрывал. Это уже может сказать только вскрытие и дочка», — подытожила Любовь Руденко.

Александр Тютрюмов умер утром 7 мая в хирургическом отделении Мариинской больницы. Причиной смерти стал воспалительный процесс во внутренних органах. Незадолго до трагедии актера госпитализировали с жалобами на острую боль. К сожалению, медики уже не могли ему помочь. Прощание с актером пройдет 10 мая в кинотеатре «Родина» в Петербурге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист РФ Сергей Селин был ошарашен новостью о смерти коллеги Александра Тютрюмова.