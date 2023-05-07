Первая роль в 33 года: чем был известен скоропостижно скончавшийся Тютрюмов

Слухи об эмиграции, однолюб и другие факты из жизни скончавшегося Тютрюмова

Фото: Кадр из сериала «Убойная сила»

Звезда «Убойной силы» умер в возрасте 64 лет от воспалительного процесса. Вспоминаем интересные факты из биографии артиста.

Заслуженный артист РФ Александр Тютрюмов скончался 7 мая в 08:45 часов в Мариинской больнице Петербурга в результате воспалительного процесса внутренних органов. Ему было 64 года. У актера осталась жена, двое детей и внуки. Вспоминаем, каким был звезда «Убойной силы», и, что он сделал за свою недолгую, но насыщенную жизнь.

Первая роль в 33 года

Тютрюмов появился на свет в Ленинградской области, в семье простых людей. Его мама работала в райисполкоме, а отец был начальником производства на заводе. Александр был старшим сыном, а помимо него подрастал еще и брат Владимир.

С юных лет Саша уже знал, что хочет стать актером. В школьном возрасте он стал выходить на сцену Подпорожского народного театра. И вскоре сумел отучиться играть на четырех музыкальных инструментах: гитара, пианино, баян и балалайка.

Поступать в театральный вуз молодой парень побоялся и решил пойти на экономический факультет.

Свою первую роль Александр получил в достаточно зрелом возрасте. На тот момент ему было уже 33 года, когда он сыграл в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей», а спустя 15 лет снова появился в роли генерала Баринова.

В начале 2000-х годов актер поступил на продюсерский факультет во ВГИК, а потом даже стал доцентом. Также на протяжении многих лет он работал в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

Среди самых популярных картин, в которых снимался Александр, можно выделить: «Агент национальной безопасности», «Цветы календулы», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита» и многие другие.

Однолюб

В отличие от многих актеров, Александр на протяжении всей жизни любил лишь одну женщину, с которой познакомился еще во время учебы в техникуме. Его избранницей стала девушка по имени Людмила.

Полковник Егоров

Слава пришла к Александру Тютрюмову после того, как он сыграл колоритного полковника Сергея Егорова в «Убойной силе». С тех пор звезда сериала стал ассоциироваться с полицейскими, вследствие чего он исполнял подобные роли в новых фильмах. К сожалению, преимущественно ему доставались роли второго плана.

Слухи об эмиграции

Также при его жизни, были слухи о том, что актер собирается эмигрировать из России. В СМИ появлялась информация о том, что Тютрюмов якобы принял мусульманство и переехал в Казахстан, чтобы осесть в Саудовской Аравии.

Однако артист все опроверг и заявил, что во время войны в Афганистане он по собственной инициативе написал заявление, чтобы отправиться туда. Однако сегодня для службы в зоне СВО он не подходит.

Артист был патриотом и отмечал, что не мыслит себя без России и не собирается менять ее на другую страну. А недостоверную информацию о его переезде в Казахстан он назвал происками агентов недружественных государств, которые своими фейковыми новостями сеют раздор.

Ранее 5-tv.ru писал, что Селин был ошарашен новостью о смерти Тютрюмова.