«Замкнутый»: сестра подозреваемого в подрыве авто Прилепина рассказала о брате

Фото, видео: Стрингер / ТАСС; 5-tv.ru

Политических тем в семье мужчина никогда не касался, лишь рассказывал, кем трудится и где.

Сестра подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина заявила, что ее брат был «замкнутым, но не злым». Она добавила, что все родственники мужчины в шоке от случившегося. Эксклюзивной информацией поделилось 5-tv.ru.

По ее словам, последний раз она видела брата, когда тот приезжал на день рождения матери. Тогда он рассказывал, что трудится разнорабочим на стройке. При этом, мужчина никогда не касался политических тем.

«Вообще ничего не рассказывал. У меня свои дела, своя работа <…> Мы не общались семьями. У нас все-таки разница в возрасте большая», — рассказала девушка.

СМИ выяснили, что мужчина не имел собственной семьи и детей. Мужчина жил в западной части Украины и мечтал уехать в Европу. Однако в августе 2022 года переехал в Россию, получив несколько месяцев назад гражданство.

Подозреваемого в покушении подставило незнание местности. Он пытался убедить полицейских, что ловил куропаток у пруда. Однако в данной местности нет ни одного водоема.

Опубликовано видео эвакуации Захара Прилепина с места взрыва

Ранее 5-tv.ru сообщал, что писателя Захара Прилепина, который пострадал при подрыве автомобиля 6 мая в Нижегородской области, успешно вывели из медикаментозного сна. Сейчас мужчина находится в сознании и чувствует себя хорошо.