Опубликовано видео эвакуации Захара Прилепина с места взрыва

Фото, видео: 5-tv.ru

После проведенных на месте реанимационных действий было принято решение об экстренной доставке пострадавшего в больницу.

Видео эвакуации на вертолете Захара Прилепина из поселка Пионерское Нижегородской области после взрыва оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Трагедия произошла накануне 6 мая. Писатель вместе со своим соратником Александром Шубиным возвращались из командировки в Луганскую народную республику (ЛНР). При подъезде к дому Прилепина произошел мощный взрыв, детонацией от которого автомобиль подлетел в воздух на несколько метров. Шубин погиб на месте.

Прибывшие на место происшествия медики провели все необходимые реанимационные мероприятия для Захара Прилепина, после чего было принято решение об экстренной доставке его в больницу санавиацией. Писателю была проведена операция, после которой его ввели в медикаментозный сон для более быстрого восстановления.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Прилепин пришел в сознание и уже раздает поручения из палаты.