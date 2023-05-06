Вильфанд спрогнозировал сложную ситуацию с половодьем и пожарами в стране

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

МЧС на страже безопасности.

В России бушуют серьезные природные пожары. Но это не все беды, с которыми может столкнуться страна. С приходом весеннего паводка в этом году подъемы уровней воды выше нормы могут наблюдаться в отдельных регионах. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд дал свою оценку.

В ходе состоявшейся в пресс-центре МИЦ «Известия» пресс-конференции эксперт рассказал, что в ближайшие дни на юге России в связи с потеплением начнется интенсивное таяние снега, из-за чего в Сибири ожидается сложное половодье в реках — Оби, Лены и Енисея.

«Дело в том, что эти реки с юга на север. И если очень теплая погода фиксируется в южных регионах, то это значит, что снег там будет бурно таять. И он будет перемещаться в те регионы, где снега еще много», — пояснил синоптик.

Вильфанд также сообщил, что сложная ситуация с половодьем прогнозируется на Дальнем Востоке и в Архангельской области.

Говоря о природных пожарах, эксперт предупредил, что в течение пяти дней в Свердловской, Курганской, Тюменской, Челябинской, Амурской областях и Забайкальском крае прогнозируются четвертая и пятая степени пожарной опасности. То же касается и юга Хабаровского края, севера Приморья.

«На европейской территории ситуация спокойная. И в Северо-Западном федеральном округе, и Центральном, и Северо-Кавказском, и в Южном», — заверил синоптик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во что превратился поселок Сосьва Свердловской области из-за пожаров.