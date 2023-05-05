В огненном кольце: как спасатели борются с пожарами, охватившими несколько регионов России

Фото, видео: www.globallookpress.com / EMERCOM of Russia; 5-tv.ru

Сотрудники МЧС не прекращают работать ни на минуту.

Кадры, от которых становится не по себе, приходят из Тюменской области. Видимость практически нулевая, а стена огня и дыма поднимается так высоко, что заслоняет собой небо. Пламя уже перекинулось на деревни.

В селе Успенка в ловушке оказались пациенты местного интерната для инвалидов. Спасатели прорываются ко всем, кто отрезан от дорог огнем и проводят массовую эвакуацию. По последней информации, огонь удалось локализовать на площади 3900 квадратных метров.

И так не только в Западной Сибири, в огне еще Урал и Дальний Восток. Наши корреспонденты работают в самых жарких местах и сейчас покажут масштабы бедствия. Все подробности — в репортаже.