После смерти Юдашкина Алла Пугачева вернулась в Москву

Фото: Мудрац Александра / ТАСС

Причина возвращения певицы не раскрывается.

В Москву вернулась Алла Пугачева. Такой новостью поделился ТАСС со ссылкой на ее помощницу Елену Чупракову.

Причину возвращения своей начальницы Чупракова комментировать отказалась. Вполне возможно, что Пугачева прилетела на похороны Валентина Юдашкина. Прощание с модельером пройдет 6 мая на Троекуровском кладбище.

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Сколько времени продлится текущий визит не сообщается.

Как известно, Пугачева вместе с мужем-иноагентом в спешке стали собирать вещи вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса. Взяв все нужное и ценное, они умчали в Израиль. Оттуда супруг стал осуждать действия России. Певица же не один месяц держалась, молчала и не высказывалась на политические темы. Тем временем недовольство поведением шоумена среди россиян росло. Осенью Пугачева внезапно вернулась на Родину. Многие подумали, навсегда. Но ошиблись.

В Москве певица отвела детей в школу, прогулялась по знакомым улочкам, встретилась с друзьями и через месяц вновь бросила все и уехала за границу с наследниками. Напоследок она назвала россиян «рабами» и «холопами». Планирует ли Пугачева возвращение в Россию, неизвестно.

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