Генпрокуратуру призвали проверить Аллу Пугачеву на предмет финансирования ВСУ

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С такой просьбой в надзорное ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Генпрокуратуру призвали проверить певицу Аллу Пугачеву на финансирование ВСУ. С соответствующей инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ.

«Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины», — пишет автор письма.

В нем он напомнил, что знаменитость сейчас живет в Израиле и продолжает осуждать действия России по поводу спецоперации на Украине. Кроме того, подчеркивает Бородин, певица поддерживает других коллег, которые тоже уехали из страны и занимают аналогичную позицию по СВО, а также принимают участие в финансировании Украины.

Вместе с этим автор документа отметил, что ранее Федеральному проекту удалось подтвердить иностранное финансирование деятельности Пугачевой, а также ее связь с западными спецслужбами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал генпрокурора Игоря Краснова признать 84-летнюю актрису Лию Ахеджакову иностранным агентом и возбудить в ее отношении три уголовных дела, одно из которых — о государственной измене.