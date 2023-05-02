На Украине опровергли гибель генерал-майора теробороны Танцюры

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Ранее в сети появилось видео уничтоженного бронеавтомобиля, где предположительно мог находиться высокопоставленный офицер.

ВСУ опровергли гибель командующего теробороной ВСУ Игоря Танцюры. Такой информацией поделились украинские СМИ со ссылкой на спикера командования сил территориальной обороны Дениса Зелинского.

Некоторое время назад в сети появилась информация, что артиллерийский расчет добровольческих подразделений уничтожил бронированную машину ВСУ. В ней мог находиться генерал-майор Танцюра.

Минобороны: ВС России сбили два украинских МиГ-29 и один Су-2 за сутки

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные показали заминированную шахту с хранилищем оружия ВСУ. Укрепления находятся под контролем ЧВК «Вагнер».