Фото, видео: AP / Alexander Ermochenko; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Армия РФ снова показала свою силу в зоне СВО.

Военные российской армии за прошедшие сутки уничтожили три самолета Воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга.

«Два украинских истребителя МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Ульяновка Донецкой народной республики и Миролюбовка Херсонской области», — заявил Конашенков.

Также, по его словам, самолет Су-25 Воздушных сил Украины был сбит в районе населенного пункта Велетенское Херсонской области.

Более того, за прошедшие сутки российской армией было перехвачено восемь реактивных снарядов HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Военные России уничтожили шесть украинских беспилотников в Житловке Луганской народной республике, Малой Безлозерке Запорожской области, Корсунке и Каховке Херсонской области.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Кремле прокомментировали данные США о потерях ВС РФ в зоне спецоперации.