Меркель рассказала о намерениях предотвратить конфликт на Украине

Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что пыталась всеми силами не допустить конфликт на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Willnow

Бывший канцлер Германии отметила, что использовала все свои ресурсы.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что всеми силами пыталась не допустить вооруженного конфликта между Россией и Украиной. Об этом она рассказала в интервью изданию Die Zeit.

«Я пыталась предотвратить эту ситуацию с тем, что было в моем распоряжении. Тот факт, что это не сработало, не является доказательством того, что эта попытка была неправильной», — отметила Меркель.

На вопрос об определении победителя в конфликте на Украине, Меркель ответила, что не хочет это комментировать. Также она призвала «не мыслить узко» и начать думать о возможных переговорах.

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При этом в декабре прошлого года политик заявила, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы дать Украине время на перевооружение. По ее словам, после Майдана уровень обороноспособности Киева был значительно ниже, чем в настоящее время.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы на федеральном канале высказался о фейковости минских соглашений. По его словам, Запад обманывал Россию, и этим обманом развязал киевскому режиму руки.