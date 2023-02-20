Пранкеры Вован и Лексус вывели Меркель на чистую воду

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Меркель была очень осторожна в заявлениях, но все равно сказала лишнего.

Пранкеры Вован и Лексус поговорили с Ангелой Меркель. Они дозвонились до бывшего канцлера Германии под видом экс-президента Украины Петра Порошенко. Меркель поверила и призналась, что рада его слышать, хоть она уже и «не на службе».

Первым делом политик настояла на том, чтобы разговор был приватным и опять сказала лишнего. Меркель лишь подтвердила заявление, озвученное в декабре прессе. По ее словам, Минские соглашение заключили только чтобы выиграть время для вооружения Киева.

«Петро, для начала о характере этого разговора. Меня бы устроило, если бы он остался между нами, и нам бы не пришлось вести никакой активной работы со СМИ. Ну, я не думаю что сейчас имеет смысл копаться в 2014-м году. Тогда, чтобы не допустить еще худших вещей, все подписали это соглашение. Я просто считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами», — заявила экс-политик.

После этого Меркель попыталась сменить тему. Бывший канцлер не стала рассуждать о поставках боевой техники для ВСУ — и аккуратно обошла вопрос о возможности мирных переговорах с Россией. Она лишь отметила: главное — это то, что западные страны едины своей борьбе против Москвы.