На Камчатке зафиксировали 15 землетрясений за сутки

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

О разрушениях или пострадавших не сообщается.

В районе вулкана Шивелуч на востоке Камчатки за сутки было зафиксировано 15 подземных толчков. Об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН. Максимальная магнитуда толчков составила 4,2.

Специалисты подчеркнули, что землетрясение случилось на расстоянии от 80 до 90 километров от поселка Усть-Камчатск. Последний толчок был зафиксирован в 16:41 по местному времени (7:41 по МСК — Прим. ред.) При этом очаг землетрясения находился на отметке 3,9 километра.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет Камчатка после мощного пеплопада. В апреле вулкан Шивелуч выбросил столб дыма и газа на высоту до 20 километров. Сильнейшее за 60 лет извержение вулкан Шивелуча было видно даже из космоса.