Рукотворный Армагедон: кто и как использует погоду как мощное оружие

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Аномальная засуха в Москве в 2010-м может быть делом рук ученых, а не «сошедшей с ума» погоды.

Аномальная засуха водной точке страны, страшные ливни в другой, снегопад — в третей, и все это в одно время года. Погода умеет последние десятилетия удивлять — предсказатели объясняют это приближающимся апокалипсисом, верующие — предупреждением Бога, а ученые, к примеру, нередко вспоминают про глобальное потепление. Но есть на этот счет и другая, малоизвестная точка зрения — погодой напрямую здесь, на земле, секретные научные организации, и Пентагон имеет к ним самое прямое отношение. Об этом говорится в статье КP.RU.

Издание рассказывает о крупнейшем американском проекте HAARP на Аляске, который ведут военные еще с 1997 году. Участники изучают взаимодействие ионосферы, верхнего слоя атмосферы, с мощным электромагнитным излучением. Для проведения исследований в самом северном штате страны размещено 180 антенн высотой в 30 метров. Вместе с тем подобные объекты, как писали западные СМИ, тайно построены в Гренландии, Шпицбергене, в Швеции и даже на Сицилии, в Италии, а также к Норвегии, которая ближе всех к России из перечисленных стран.

Возможности изменения климата на этих станциях проверяют следующим образом: с помощью установок «разогреваются» электрические слои атмосферы мощными радиоволнами. Причем воздействуют эти объекты на очень внушительные расстояния. Так, станция в Тромсе вполне в состоянии «пробить» ионосферу в любой точке над Восточной Россией, вплоть до Черного моря, говорится в материале. Его автор в частности ориентируется на мнения, представленные в серии книг, посвященных проекту HAARP. Одна из них, к примеру, называется «HAARP — оружие Армагеддона», написанная Николасом Бегичем и Джин Мэннинг.

В этот момент, отмечается в статье, напряжение в атмосфере возрастает, становится больше ионов, а ионы — ядра конденсации влаги. Как на это реагирует погода? Сгущаются тучи, начинается дождь, и появляется небольшое окошко чистого неба. К нему постепенно начинают поступать потоки теплого воздуха — появляется антициклон, который начинает вращаться и разрастаться на тысячи километров. Внутри этого антициклона жара, а вокруг — дожди и снега. Результат искусственного влияния на погоду — на лицо. Автор статьи не исключает, руководствуясь мнением экспертов, что аномальная засуха в Москве и соседних регионах могла стать следствием воздействия такой установки из Норвегии.

Причем предполагается, что с помощью этих станций могут вызываться и искусственные землетрясения.

«Установка представляет собой радиотелескоп наоборот — она не ловит сигналы, а излучает и способна буквально «вскипятить верхние слои атмосферы. Результатом возмущений в ионосфере станет поток длинных волн, которые вернутся обратно, пронизывая землю, воду и нас самих…» — приводится в статье цитата из книги «HAARP — оружие Армагеддона».

Ее авторы также полагают, что эта технология приведет к созданию нового класса вооружений, которые способны глубоко изменить современный мир. И ошибки при использовании подобного оружия могут быть непоправимыми — климат не выдержит и, простыми словами, «сойдет с ума».

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