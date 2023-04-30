Дочь Екатерины Стриженовой рассказала о подготовке к свадьбе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Девушка не смогла найти в магазине подходящее платье.

Младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых Александра столкнулась с проблемой при подготовке к свадьбе. В прошлом году девушка закончила МГУ с красным дипломом и получила предложение руки и сердца от возлюбленного.

Трудности вызвал подбор подходящего свадебного платья. Девушка обыскала многие салоны, но так и не смогла найти подходящий вариант. Тогда она решила сшить платье на заказ. Займется этим родная тетя невесты, модельер Виктория Андреянова.

«Оно очень камерное. Виктория называет его кафедральное, вот такой термин употребим», — заявила девушка.

Александра не хочет пышное торжество. По ее словам, они с мужем намерены разделить этот момент только с самыми близкими людьми.

«Свадьба дело нервное, но совершенно приятное. Всем невестам советую расслабиться и получать удовольствие», — отметила Александра.

Со своим избранником девушка познакомилась еще в школе. Как и любимый, она выбрала юридический факультет МГУ. Пара вместе уже восемь лет.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда «Дома-2», 58-летняя Ирина Агибалова, поделилась радостным событием с подписчиками — в ее семье намечается свадьба. В сети появилось видео, где будущая невестка примеряет подвенечные платья в свадебном салоне.