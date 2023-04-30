Эти фото она скрывала от всего мира: отец и брат Меган Маркл снялись в новом шоу

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Супруга британского принца Гарри пытается начисто замести следы прошлой жизни. И когда получается, «на помощь» приходят любящие родственники.

Обиженные родственники герцогини Сассекской Меган Маркл раскрыли все тайны, которые она надеялась похоронить в прошлом, в очередном интервью. Об этом пишет издание NY Post. Фото, которые супруга британского принца Гарри пыталась спрятать от мира и откровенные кадры из телесериала с ее участием покажут в специальном выпуске 7NEWS Australia Spotlight с участием ее отца и сводных братьев и сестер. Шоу на австралийском телевидении выйдет в эфир за неделю до коронации отца Гарри — короля Карла III.

Маркл давно не общается со своей американской семьей, а родственники в свою очередь выбирают странный способ поддержать с ней связь — то и дело сливают журналистам личную информацию, детали конфликта и прочие неприглядные факты. Накануне коронации, которую Меган не посетит, отец герцогини Томас, сестра Саманта и брат Томас-младший подбросили прессе еще пару скандалов. В превью шоу появились первые кадры. Отмечается, что Маркл надеялась, «что мир никогда их не увидит».

До свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл строила карьеру актрисы в США. Twitter / tauerbach

На одном из фото герцогиня сидит за столом на празднике, улыбается. Она не выглядит плохо, просто расслаблена — волосы небрежно собраны, в тарелках — остатки еды, в вырез рубашки заправлена салфетка. Знала бы тогда Меган, что с ее семьей расслабиться больше и не получится! Неясно, почему этот снимок родня считает позорным, но он продемонстрирован лишь в синопсисе выпуска. Очевидно, пикантная предыстория и самое интересное откроются в день эфира.

Томас Маркл с детьми пообещали не только обнародовать архив покинувшей их Меган, но и рассказать в подробностях о ее пути к славе и свадьбе с британским принцем. А сводная сестра Саманта заявила, что если бы не отец, никакой герцогиней Маркл не стала бы, а до сих пор работала официанткой. Интервью с родственниками герцогини, сообщают авторы шоу, «изменит все»!

Ранее, писал 5-tv.ru, Меган Маркл ответила на слухи об отказе приехать на коронацию Карла III из-за расизма.