Еще 1,5 километра: российские бойцы заявили о скором освобождении Артемовска

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Сейчас солдаты пытаются отбить у врага медицинский институт.

До полного освобождения Артемовска российским силам осталось пройти около 1,5 километра. Такой новостью с РИА Новости поделился сотрудник компании ЧВК «Вагнер». Он добавил, что сейчас линия фронта смещается к западным окраинам города.

«ВСУ „от потолка“ если и осталось полтора километра в городе — то крупно повезло. Остается немного застройки, жилого сектора, а дальше идет частный сектор», — отметил боец.

Также российский солдат сообщил, что его подразделению удалось взять под свой контроль квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой. Проложенная ветка разделяет город на две части. Ранее на этой позиции был обустроен наблюдательный пункт украинских боевиков.

«Мы взяли плацдарм из девятиэтажек, продавили. Сейчас у нас остался один-единственный прыжок — на медицинский институт, это приоритетная высота здесь, на западе», — отметил боец.

Штурмовик также подчеркнул, что оттуда ведется корректировка артиллерии и танков.

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Ранее 5-tv.ru объяснял, зачем коммандос ВСУ удерживают Артемовск. Судя по всему бойцам украинских ССО поставили задачу держаться до 9 мая, чтобы освобождения не случилось до нашего Дня победы.