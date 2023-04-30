Сплошные провалы: как Байден растерял популярность и собирается выиграть выборы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP; 5-tv.ru

Главным препятствием для переизбрания действующего американского президента называют возраст. Возможно, он и не собирается править до 2028 года. План хитрее.

Джо Байден официально объявил о своем намерении переизбираться, начал кампанию и выпустил первый рекламный ролик — на три минуты. В нем нет ни слова про Украину — все видео посвящено внутренним делам Америки.

Своей задачей на втором сроке Байден видит завершение выполнения предвыборных обещаний первого срока. Лозунг — «давайте закончим работу».

В ролике содержится неприкрытый наезд на сторонников Трампа. Они, в свою очередь, выпустили антирекламу, в которой рисуют мрачное будущее, если Байден победит.

Сравним, как сильно разнится видение одних и других. Кстати, антиролик был срежиссирован и смонтирован нейросетью. Из-за этого у персонажей немного гротескные лица. Нейросети наверняка еще сыграют свою роль в этой избирательной кампании.

Что любопытно — большинство американцев не хотят видеть Байдена вновь президентом. Одобряющих его деятельность американцев в полтора раза меньше тех, кто еще поддерживает. Соотношение сохраняется во всех опросах.

Два с половиной года Байдена у власти запомнились небывалым скачком цен (особенно на бензин) и боданием с Россией и Китаем одновременно. Трамп бодался хотя бы только с Китаем, а Обама — только с Россией.

Байден же показывает, что и дальше готов повышать ставки. В Белом доме приняли с визитом главу Южной кореи. Лидер США пообещал отправить к его берегам на дежурство американские подводные лодки с ядерными боеголовками. Так какое дело он хочет закончить? Развязать ядерную войну с Россией, Китаем или КНДР?

От этого немного не по себе. Байдену нужен какой-то сильный ход. Вероятно, что во внешней политике. Потому что бюджет, госдолг и прочие реальные проблемы быстро не починить. А ядерный гриб — отвлекает от всего этого. Тем более дедушка старый, ему все равно.

Именно возраст Джо Байдена американцы называют главным препятствием для переизбрания. Сейчас ему 80. Если победит, то начнет срок в 82, а закончит в 86. А может это не его будут избирать?

В рекламном ролике кандидата Байдена рядом с ним непременно присутствует Камала Харрис — вице-президент США. Это идеальный кандидат — дочь эмигрантов, индо-ямайка-американка, защитница ЛГБТ, легких наркотиков и всей нетрадиционной повестки США.

Взобраться на Капитолийский холм сама она не может (все-таки политически слабовата), но закатить туда дряхлеющего Джо, а потом отправить его на заслуженную пенсию — чем не вариант? Может, эту работу и хочет закончить Байден? Проводить в Белый дом первую темнокожую женщину президента?

На что надеются кандидаты Байден/Харрис, разбирался корреспондент «Известий» Николай Мастеров. Смотрите подробнее в репортаже.