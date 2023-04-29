Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 1 по 7 мая

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Какие изменения будут ждать каждого представителя знака на новой неделе?

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 1 по 7 мая.

Неделя отмечается ярким влиянием Урана, который усиливает интерес к новому и сообщает нестандартный подход к решениям. Эта же планета вместе с Меркурием активирует интеллектуальные интересы — стремление к общению, чтению и изучению материалов.

Поскольку 5 мая будет лунное затмение и полнолуние на оси Телец — Скорпион, нас закружит водоворот новостей, будет много важных событий в мире. Уран — это планета реформ, революций, выхода за рамки. Его движение по сектору земного знака меняет подход к самой Земле: к сельскому хозяйству, территориям, а также финансовым отношениям и кредитно-денежной политике. В этих областях будут складываться важные процессы, поскольку затмение влияют больше на государство, а не на частную жизнь человека, то возможны корректировки в геополитической обстановке, резкое движение и усиление акцентов.

Марс в Раке и Плутон в Водолее конфликтуют с Юпитером. Это время сталкивания интересов крупных игроков. В противостоянии — консервативные ценности и свобода, сохранение традиций и выход в будущее. Найти золотую середину будет непросто Ракам, Водолеям и Овнам. Но именно эти знаки сейчас формируют эмоциональный фон и тон группы.

В целом неделя хороша для прохождения оздоровительных программ и водных процедур, направленных на регулирование веса. Помогут снизить стресс медитации, занятия в саду и кулинария. Только воздержитесь от хирургических процедур — особенно в области половых органов. Конечно, если они не экстренные.

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Овен — гороскоп на неделю

Дорогие Овны, у вас на этой неделе все складывается неожиданно. Возможны денежные поступления, удачные сделки в бизнесе и выгодное применение своих навыков на практике. Также возможен новый источник доходов. Вам остается принимать реальность и не терять способности к перевоплощению.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов на этой неделе не все может складываться гладко. Однако не стоит упускать возможность добиваться роста доходов благодаря профессиональным качествам. Смелее делайте шаги к своей цели. Можно поработать над новым стилем в одежде или макияже.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам стоит настроить себя на правильное принятие происходящего. Время перезагрузиться и получить новый достойный старт. Черпать энергию можно в состоянии медитации, расслабления, занятиями йогой и других оздоровительных и духовных практиках. Вы обращены в свой внутренний мир. Поэтому самое главное — это ваше внутреннее спокойствие и зрелость.

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Рак — гороскоп на неделю

Ракам для развития личности и прогресса души стоит постараться научиться отпускать и не держаться за старое, преодолеть инстинкт собственничества. Разделите интересы с друзьями — присоединяйтесь к коллективу на основе общего хобби и новых гуманистических идей.

Лев — гороскоп на неделю

Львы на этой неделе смело берутся за сложные дела и долгосрочные проекты. У вас хватает сил и выдержки справиться с ними. Вы не склонны выжидать или выдавать желаемое за действительное. Правильно оцениваете свои реальные возможности и будьте готовы нести ответственность за любую деятельность.

Дева — гороскоп на неделю

Девам открыты космические перспективы. Особенно на пути, ведущем к личностному росту. Это может быть религиозность, посещение монастырей, паломничества. Либо возможность вписаться в инородную культуру, путешествовать, принять новую научную концепцию или знания. Речь идет о любой возможности усилить свои способности, углубить знания в важных областях и, конечно, творческом успехе. Поэтому не закрывайтесь от других людей, исследуйте, занимайтесь наукой и творчеством.

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Весы — гороскоп на неделю

У Весов вследствие напряжения эмоционального фона возможна более острая реакция на события — испытание на «слабо». Однако при сохранении самообладания и выдержки вы увидите не только трудности, но и новые ресурсные возможности. Ими лучше воспользоваться сейчас, а не откладывать в долгий ящик.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов в этот период основной акцент падает на необходимость выстраивать коммуникацию с теми, кого хотите пригласить к партнерству и принять за равного себе. Совместные увлечения, посещение культурных мероприятий будут вносить разнообразие в жизнь и гармонизировать отношения — не только с другими людьми, но и с самими собой.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов усиливается способность к аналитической работе, критическое отношение к жизни и где-то эмоциональная сдержанность. Вам по силам выявить очевидные причинно-следственные связи и прийти к единственно правильному решению. Но не забывайте расслабляться и давать себе отдых.

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Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов насыщенный, непредсказуемая личная жизнь. Это очень захватывающее мероприятие. Возможно, серия мероприятий — куда вас приглашают ваши поклонники. Один роман сменяется другим в поиске идеального партнера или стимула для воодушевления.

Если же вы в отношениях, то сохраняйте то, что есть. Это время укрепить брак через приятные мероприятия: совместное посещение светских вечеров, театра, музыкального вечера. Состояние азартной увлеченности любимым делом или хобби — все это приятно вас воодушевляет. Возможно участие в соревнованиях, конкурсах, презентациях или семинарах.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям лучше провести время с близкими людьми, детьми или родителями. Сейчас важно уделить внимание домашним делам, наведению порядка на участке. Главное — не переутомляться, так как чрезмерные нагрузки именно сейчас могут негативно сказаться на настроении и вашем стремлении заесть так называемый стресс.

Рыбы — гороскоп на неделю

Дорогие Рыбы, вы способны включиться в несколько дел одновременно, не чувствуя усталости и раздражения. Рядом с вами окажутся столь же энергичные люди, способные усилить вашу продуктивность. Много знакомств, встреч, информации, производящей на вас сильное впечатление. В целом период хоть и тревожный во внешнем пространстве, но ваша внутренняя жизнь обогащается и насыщается новыми смыслами.

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