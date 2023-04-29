МИД: Россия не намерена мириться с условиями Украины по прокачке аммиака

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Цена на ресурс превысила отметку в 1100 долларов.

Россия не собирается принимать условия Киева для запуска аммиакопровода Тольятти — Одесса. Такой новостью поделился замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Он добавил, что данный проект всегда рассматривался как коммерчески выгодный для обеих сторон, а не в качестве средства политического давления.

«К сожалению, все это время — условно говоря, с сентября, — нам через посредников, через ооновцев доходили различные политические требования с украинской стороны. Они были разнообразные, мы всех их отвергали, и сегодня отвергаем», — заявил Вершинин.

В феврале российский МИД отмечал, что Украина блокирует работу трубопровода. При этом согласие на запуск было подписано украинской стороной в Стамбуле. Некоторое время назад появилась информация, что цена за один кубический метр аммиак, являющегося ключевым сырьем для производства удобрений, выросла до рекордной отметки в $1100 (около 88 тысяч рублей по текущему курсу — Прим. ред.).

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вашингтон заинтересован в сохранении посольства в России. При этом отношения между странами находятся на низком уровне.