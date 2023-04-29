На грани банкротства: Польские фермеры возмущены наплывом дешевых продуктов с Украины

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Польша, которая на словах постоянно призывает поддерживать Киев. Однако свободный ввоз украинских товаров может серьезно дестабилизировать польский рынок.

Послы ЕС проголосовали за продление свободного ввоза в Европу товаров с Украины еще на год. В перечень входит, в том числе, аграрная продукция. Такая политика вызывает недовольство восточноевропейских стран. Их фермеры оказываются чуть ли не на грани банкротства из-за наплыва украинских продуктов, обесценивающих их товар.

Громче всех возмущается Польша, которая на словах постоянно призывает поддерживать Киев. Послы ЕС проголосовали за продление на год беспошлинного ввоза в Евросоюз товаров с Украины, включая аграрную продукцию, сообщило в Twitter шведское председательство в Совете ЕС.

Силы рынка, подталкиваемые жаждой наживы, превратили амбициозные попытки Евросоюза помочь Украине с экспортом урожая в источник политических разногласий и экономических неурядиц для стран Восточной Европы, пишет The New York Times. Из-за переизбытка дешевого украинского зерна на рынке некоторые восточноевропейские страны теперь вынуждены выбирать между солидарностью и выживанием собственных фермеров, что угрожает привести к внутриполитическим конфликтам.

«Мы подадим запрос с просьбой проверить нарушение рынка в нескольких областях, таких как птица, яйца, молочные продукты. Мы хотим честно проверить влияние этих продуктов на польский рынок за последние несколько месяцев и риски, связанные с дестабилизацией польского рынка на будущее», — сказал премьер страны Матеуш Моравецкий.

Колоссальные убытки несут не только польские фермеры — на грани банкротства оказались и местные спиртзаводы. Их также убивает дешевый импорт сырья с Украины.