Гений, сошедший с ума: невероятная история великого математика Джона Нэша

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Как простому парню удалось стать виртуозом в своем деле и не умереть от «игр разума» еще в ранней юности?

В 2015 году в результате ДТП скончался 86-летний американский математик Джон Нэш. Мужчина был очень известной личностью в научном сообществе, но не только благодаря своим открытиям. Историю его жизни рассказало издание aif.ru.

В детстве Джон не отличался тягой к точным наукам. Однако в 14 лет к нему в руки попала книга «Творцы математики». После ее прочтения подросток удивил всех недюжинными способностями к математике.

Повзрослев, Нэш начал работать над трудами по теории игр. При этом у математика были плохие отношения с коллегами. Те считали его угрюмым, малообщительным и замкнутым. Никто даже не догадывался, что это были симптомы наступающей болезни.

В 1957-м математик женился на девушке по имени Алисия. Примерно в это же время мужчина начал слышать голоса и говорить о заговоре против Америки. У мужчины развивалась шизофрения.

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В течение нескольких последующих лет математик успел попутешествовать по Европе, лишиться друзей, работы, дома. Все считали его сумасшедшим, который живет в собственном мире. Однако тем коллегам, кто все же поддерживал с ним общение удалось найти для него психиатра, сумевшего стабилизировать его состояние. Но ремиссия длилась недолго. Через несколько лет ученый вновь сорвался в безумие.

Вырваться из плена безумия ученому удалось лишь 1980-х.

«Я думаю, если вы желаете избавиться от психического заболевания, то должны, ни на кого не надеясь, поставить себе серьезную цель сами. Психиатры же хотят оставаться в бизнесе», — позднее писал математик.

В 1998 году американская журналистка Сильвия Назар написала биографию Джона Нэша под названием «Прекрасный разум: Жизнь гения математики и нобелевского лауреата Джона Нэша». Позднее по ее мотивам вышел фильм с Расселом Кроу в главной роли. Громкая премьера сдалала из Нэша настоящую звезду. Кроме того, ученый стал первым человеком, который был удостоен и Нобелевской, и Абелевской премии.

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