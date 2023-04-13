Мишустин предложил школьникам из Тюмени решить задачу про муху и стакан

Фото: Астафьев Александр / ТАСС; 5-tv.ru

Задачка оказалась сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Смог ли кто-то дать правильный ответ?

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Тюмень, где посетил местную физико-математическую школу. Государственный деятель предложил ученикам решить задачу про муху и стакан, а также оставил им домашнее задание.

«Есть стакан, на нем находится маленькая крошка хлеба. Прилетает муха и садиться, скажем так, на противоположную сторону. Какое самое короткое расстояние, чтобы мухе доползти до крошки хлеба?» — спросил он у класса.

Ответить вызвалась девочка, победительница местного этапа математической олимпиады. Она предложила рассмотреть стакан в разрезе. Однако решение оказалось неверным. Но политик дал школьникам еще один шанс — задал еще одну хитрую задачку на дом, а ответы попросил отправить ему.

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